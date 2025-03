Bogdan Glăvan: România trăiește și ea pe banii altora. În loc să fie exploatată, este asistată

Economistul și profesorul Bogdan Glăvan analizează și explică într-o postare recentă pe rețelele de socializare posibile scenarii ca urmare a ultimelor evenimente petrecute la nivel mondial. Acesta este de părere că dacă America se retrage din poziția care i-a revenit după prăbușirea comunismului, atunci lumea va deveni multipolară, fapt ce va avea consecințe pe toate planurile.

„America este exploatată de străini.” – Invers este adevărat

America trăiește pe banii străinilor. America are deficit comercial cronic dintr-un singur motiv: exportă dolari. America produce dolari și chestia asta este cea mai convenabilă producție inventată vreodată – iată motivul pentru care s-au bătut statele să aibă monopolul producției de bani.

America tipărește dolari și cumpără bunuri din restul lumii, iar restul lumii nu trimite dolarii înapoi în America la schimb pe alte produse, deoarece păstrează dolarii ca monedă de rezervă. Acest privilegiu, deficit fără lacrimi (deficit without tears) cum a fost numit, datează cel puțin de la abandonarea etalonului-aur la începutul anilor 1970.

Cât timp va exporta dolari, America va avea deficit. Asta ne spune ȘTIINȚA.

Dar România? Idem, România trăiește și ea pe banii altora. În loc să fie exploatată, România este asistată. În România intră multă valută, ceea ce permite cheltuieli uriașe, publice și private. Când vor seca intrările de valută, va seca și deficitul comercial și va seca și traiul pe banii altora.

Eu aici vorbesc despre țări (SUA, România) ca întreg. Sigur că în interiorul lor se desfășoară propriile procese de redistribuție. Adică noi suntem afectați de procese de redistribuire a venitului care sunt suprapuse: la scară națională, la scară europeană, la scară globală. Să nu ne imaginăm că toți americanii sau toți românii sunt net beneficiari ai fenomenelor descrise. Nu, nici vorbă. Unii sunt net pierzători din toată treaba asta.

Revenind, dacă America se retrage din poziția care i-a revenit după prăbușirea comunismului, atunci lumea va deveni multipolară. Asta va avea consecințe pe toate planurile – și sunt atât de multe planuri încât nu ne ajunge spațiul să le discutăm aici. De exemplu, un plan ar fi cel al producției monetare: autoizolarea Americii va duce la reducerea cererii de dolari, la scăderea dolarului și la inflație.

Alt plan este cel al securității: autoizolarea Americii va crește cererea de substituenți, adică de securitate alternativă; de ce ar fi lumea bi sau tripolară, de ce nu ar fi decapolară? De ce nu și-ar face fiecare propria bombă nucleară? Ș.a.m.d.

În concluzie, America nu a fost niciodată mai GREAT decât la apusul comunismului. Retragerea ei din sistemul global nu are cum s-o facă decât SMALL. Este un truism ce spun aici.

Problema noastră, în Europa, este slaba credibilitate a politicienilor. Și slaba competență. Poftim, Trump a venit cu un plan. Bun, prost, l-a numit plan. Are Europa un plan? Mi se pare o glumă până și întrebarea. Europa nu a avut un plan toți anii din urmă, ba chiar mai rău, se poate spune că a avut un plan de a-și tăia singură craca de sub picioare. Cumva nu are un plan deoarece Europa este o uniune de multe state, destul de diferite și foarte greu poți să iei decizii în Europa.

Pe de altă parte, decizii s-au luat și în trecut, un exemplu fiind chiar PNRR. PNRR în sine e o schemă intervenționistă, keynesistă, în cuantumul colosal de 750 mld. euro. În România PNRR a avut această componentă de reforme (bani contra reforme). Spun că a avut, deoarece s-a ales praful de reforme. Am făcut ZERO reforme. Reformele trebuiau să prevină derapajul în șanț al economiei dar, în lipsa lor, când a sunat ceasul, guvernul României a dus aceeași politică discreționară, gregară, arbitrară, în stilul Boc: creștem taxe, tăiem salarii și pensii (prin inflație).

Poate ar fi mai bine ca Europa să anuleze tot PNRR sau să îl axeze pe două domenii: apărarea și dezvoltarea științifico-tehnologică. În acest fel și-ar putea întări rolul global. Dar nu ar fi suficient. Pentru a fi o putere globală, ar trebui să ducă politici liberale care să atragă aici ca un magnet pe oamenii harnici, care să atragă mințile strălucite, prin care să fie admirată așa cum a fost mereu America.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI