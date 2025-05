Bogdan Glăvan: România a fost guvernată precum tarlaua personală a vătafilor ex-comuniști

Profesorul de economie Bogdan Glăvan explică într-o postar recentă în mediul online de ce România a ajuns să fie la coada clasamentului mondial când vine vorba de raportul dintre oamenii care lucrează și populație.

”Statul eșuat într-o poză: România este la coada clasamentului mondial când vine vorba de raportul dintre oamenii care lucrează și populație.

De ce? Economia informală? Hm, îmi e greu să cred că România întrece atât de multe țări la numărul angajărilor la negru.

Participarea redusă a femeilor pe piața forței de muncă? Participarea este mică, într-adevăr, însă nu cred că batem țări mai sărace decât România.

Explicația cea mai bună este probabil emigrația. Suntem la coada clasamentului global fiindcă mulți români nu lucrează AICI, ci în afara țării.

De ce a plecat forța de muncă? Deoarece capitalul este abundent în Vest, implicit salarii mai mari și condiții mai bune de trai acolo. Când s-au deschis ecluzele, forța de muncă s-a revărsat în Vest.

Ce înseamnă acest grafic din punct de vedere fiscal? Bază mică de impozitare. Stat eșuat.

Ce trebuia făcut pentru a limita acest export de forță de muncă? Acelerat la maxim importul de capital. Era necesară o deplasare masivă și în sens invers a capitalului. Remember câți bani a investit Germania de Vest în Est.

Care este politica potrivită în acest context? Impozitare redusă și limitarea oricăror alte bariere din calea acumulării de capital.

Ce am făcut noi? Am pus bariere în calea investițiilor străine. Am devenit mai birocrați decât Comisia Europeană. Am împiedicat distribuirea capitalului pe toată suprafața țării, prin frânarea ofertei de bunuri publice (drumuri, căi ferate). Continuăm să disprețuim activitatea antreprenorială și acumularea de capital. „Privatizat” – a fost folosit ca adjectiv peiorativ după Revoluție.

România a fost guvernată precum tarlaua personală a vătafilor ex-comuniști și exact aceasta este mentalitatea frecvent întâlnită la firul ierbii, unde mulți cetățeni se cred stăpâni pe banii altor oameni și le țin lecții despre câte biruri ar trebui să plătească sau cum ar trebui să își conducă treburile. Această cultură feudală face ravagii. Stat eșuat”, a scris Glăvan pe rețeaua X.

