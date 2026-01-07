Boboteaza la Cugir 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea
Boboteaza la Cugir în anul 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea din localitate
„Sărbătoarea Bobotezei depășește cadrul unei simple comemorări istorice a Botezului Domnului în Iordan; ea este o revelație continuă a felului în care Dumnezeu se face prezent în lume prin materie”, menționează preotul greco-catolic Viorel Gheorghe Codrea din Cugir
Citește și: VIDEO: Minune de Bobotează. În fiecare an, apele râului Iordan, în care a fost botezat Iisus Hristos, își schimbă cursul
„Apa, element primordial al creației, devine în această zi loc al întâlnirii dintre cer și pământ. Deși la Cugir nu curge Iordanul, curg râuri care poartă aceeași chemare simbolică și aceeași deschidere spre har. Râul Mic și Râul Mare își adună apele din munți, coboară prin versanți și se întâlnesc în inima localității, unde se naște Râul Cugir. Această confluență poate fi citită teologic ca o imagine a unirii dintre firea umană și harul dumnezeiesc. Așa cum două ape distincte devin un singur râu, tot astfel omul este chemat să-și unească viața trupească cu cea duhovnicească, devenind întreg. Natura nu este separată de Dumnezeu, ci poartă în ea amprenta creației Sale, fiind chemată la transfigurare. Din perspectivă teologică, sfințirea apei nu este o simplă binecuvântare simbolică, ci o lucrare reală a harului necreat.
Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: „Logosul lui Dumnezeu se ascunde în rațiunile tuturor lucrurilor create, iar cel ce le contemplă cu mintea curată Îl descoperă pe Dumnezeu în lume.” Astfel, apa râurilor Cugirului nu este doar materie neutră, ci poartă în sine rațiunea creației, care se actualizează prin rugăciune și credință. Boboteaza ne amintește că sfințenia nu este legată exclusiv de un spațiu geografic privilegiat. Iordanul nu este sfânt prin sine însuși, ci prin prezența lui Cristos în apele lui.
La fel, Râul Cugir devine purtător de har nu prin nume sau istorie, ci prin coborârea Spiritului Sfânt. Sfântul Grigorie de Nyssa spune că „harul nu se măsoară în distanțe, ci în deschiderea inimii”. Prin urmare, oriunde este credință autentică, materia se poate transfigura. Apa simbolizează și devenirea, curgerea timpului și fragilitatea existenței umane. Dar, odată sfințită, această curgere capătă sens eshatologic: nu mai este doar trecere, ci drum spre împlinire. Cuvintele Mântuitorului – „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie” – mută accentul de pe exterior spre interior. Omul devine el însuși loc al Bobotezei, spațiu în care harul poate curge neîncetat. Astfel, râurile Cugirului ne vorbesc nu doar despre geografie, ci despre vocația noastră spirituală. Așa cum apa sfințită devine izvor de binecuvântare, tot astfel viața omului, curățită prin credință, rugăciune și fapte bune, se poate transforma într-un izvor de lumină pentru ceilalți. Boboteaza la Cugir este, în cele din urmă, o chemare la conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în lume și în noi înșine, acolo unde harul întâlnește libertatea inimii‘, este mesajul transmis de Preot Doctor Viorel Georghe Codrea,
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă
Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă Vremea severă din ultimele 24 de ore a pus, în continuare, la încercare autoritățile din județul Alba, unde ninsorile și vântul puternic au generat intervenții de urgență, pagube materiale și întreruperi de curent […]
VIDEO | Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag
Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag O familie cu doi copii, de 6 și 12 ani, au rămas marți, 6 ianuarie 2026, blocați în zăpadă în Poarta Raiului. Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag. […]
Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4 milioane de lei în procedură de atribuire
Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4 milioane de lei în atribuire Consiliul Județean Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de lucrări aferent proiectului „Pod PE DJ 107, km […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție personală”
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție...
Când se spală rufele după Bobotează: În unele regiuni din România este complet interzis timp de 9 zile. Ce spun regulile bisericești
Când se spală rufele după Bobotează: În unele regiuni din România este complet interzis timp de 9 zile. Ce spun...
Știrea Zilei
UPDATE | Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău. Medicii nu au reușit să o salveze
Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău....
VIDEO | Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică
Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică Căderile masive de zăpadă...
Curier Județean
Boboteaza la Cugir 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea
Boboteaza la Cugir în anul 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea...
FOTO | Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă
Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz”
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile...
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Opinii Comentarii
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...
MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări, sms-uri şi felicitări de „La mulţi ani” pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul
Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026 • Urări de Sfântul Ioan 2026 • Felicitări prin SMS de Sf. Ioan de...