Curier Județean

VIDEO | Acțiune la Jidvei pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale: 40 de cetățeni străini, verificați de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Acțiune la Jidvei pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale: 40 de cetățeni străini, verificați de polițiști

Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Alba, au desfășurat la data de 15 octombrie 2026, în intervalul orar 12.00 – 14.00, o acțiune, pe raza comunei Jidvei, care a avut drept scop prevenirea și combaterea migrației ilegale.

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În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat, prin intermediul aplicației eDAC, 40 de cetățeni străini cu drept de muncă în țară și 11 autovehicule, fără a fi constatate nereguli.

Totodată, au fost verificate două unități de cazare a cetățenilor.

În cadrul acțiunii, cetățenilor străini le-au fost reamintite normele de conviețuire socială pe care trebuie să le respecte.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, fenomenul migrației ilegale fiind un obiectiv prioritar.

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