VIDEO | Acțiune la Jidvei pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale: 40 de cetățeni străini, verificați de polițiști
Acțiune la Jidvei pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale: 40 de cetățeni străini, verificați de polițiști
Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Alba, au desfășurat la data de 15 octombrie 2026, în intervalul orar 12.00 – 14.00, o acțiune, pe raza comunei Jidvei, care a avut drept scop prevenirea și combaterea migrației ilegale.
În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat, prin intermediul aplicației eDAC, 40 de cetățeni străini cu drept de muncă în țară și 11 autovehicule, fără a fi constatate nereguli.
Totodată, au fost verificate două unități de cazare a cetățenilor.
În cadrul acțiunii, cetățenilor străini le-au fost reamintite normele de conviețuire socială pe care trebuie să le respecte.
Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, fenomenul migrației ilegale fiind un obiectiv prioritar.
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