Industria României, în picaj: Producția a scăzut cu 3,4% în primele opt luni din 2026

Industria prelucrătoare trage în jos producția industrială a României, cu un declin de 4,4% în perioada ianuarie–august. În august, scăderea lunară a ajuns la 12,6% pe serie brută, deși datele ajustate sezonier indică o revenire modestă.

Producția industrială a României a scăzut cu 3,4% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Principalul factor negativ a fost industria prelucrătoare, care a înregistrat un recul de 4,4%.

În contrast, sectorul energetic a consemnat o creștere de 2%, în timp ce industria extractivă a avansat ușor, cu 0,2%, fără a compensa însă declinul din industria prelucrătoare.

Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială s-a redus cu 3,7% în intervalul ianuarie–august 2026 față de perioada similară a anului trecut. Scăderea a fost determinată de industria prelucrătoare, cu un minus de 4,8%, și de industria extractivă, care a coborât cu 0,1%. În schimb, producția și furnizarea de energie a crescut cu 1,6%.

August, o lună cu scădere abruptă pe serie brută

Datele INS arată o contracție puternică a producției industriale în august față de iulie, de 12,6% pe serie brută. Industria prelucrătoare a înregistrat cel mai accentuat declin, de 15%, în timp ce producția și furnizarea de energie s-a redus cu 2%. Singurul sector pe plus a fost industria extractivă, cu o creștere de 1%.

Imaginea se schimbă însă după eliminarea efectelor sezoniere și a diferențelor privind numărul zilelor lucrătoare. Pe seria ajustată, producția industrială a crescut cu 1,6% față de luna precedentă, susținută de avansuri în toate cele trei sectoare: industria extractivă (+1,4%), industria prelucrătoare (+1,3%) și sectorul energetic (+0,9%).

Comparativ cu anul trecut, industria rămâne pe minus

Raportată la august 2025, producția industrială a scăzut cu 0,4% pe serie brută. Industria prelucrătoare a coborât cu 1,1%, iar sectorul energetic a înregistrat un recul de 0,9%. Industria extractivă a avut o evoluție pozitivă, cu un avans de 8,6%.

Pe seria ajustată sezonier, declinul anual a fost mai pronunțat, de 2,7%. Industria prelucrătoare a pierdut 3,4%, iar producția și furnizarea de energie s-a redus cu 1,1%. În schimb, industria extractivă a crescut cu 7,7%.

Datele conturează o evoluție industrială fragilă, dominată de slăbiciunea industriei prelucrătoare. Creșterile punctuale din energie și industria extractivă nu au reușit să inverseze tendința negativă acumulată de la începutul anului.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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