Industria României, în picaj: Producția a scăzut cu 3,4% în primele opt luni din 2026
Industria României, în picaj: Producția a scăzut cu 3,4% în primele opt luni din 2026
Industria prelucrătoare trage în jos producția industrială a României, cu un declin de 4,4% în perioada ianuarie–august. În august, scăderea lunară a ajuns la 12,6% pe serie brută, deși datele ajustate sezonier indică o revenire modestă.
Producția industrială a României a scăzut cu 3,4% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Principalul factor negativ a fost industria prelucrătoare, care a înregistrat un recul de 4,4%.
În contrast, sectorul energetic a consemnat o creștere de 2%, în timp ce industria extractivă a avansat ușor, cu 0,2%, fără a compensa însă declinul din industria prelucrătoare.
Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială s-a redus cu 3,7% în intervalul ianuarie–august 2026 față de perioada similară a anului trecut. Scăderea a fost determinată de industria prelucrătoare, cu un minus de 4,8%, și de industria extractivă, care a coborât cu 0,1%. În schimb, producția și furnizarea de energie a crescut cu 1,6%.
August, o lună cu scădere abruptă pe serie brută
Datele INS arată o contracție puternică a producției industriale în august față de iulie, de 12,6% pe serie brută. Industria prelucrătoare a înregistrat cel mai accentuat declin, de 15%, în timp ce producția și furnizarea de energie s-a redus cu 2%. Singurul sector pe plus a fost industria extractivă, cu o creștere de 1%.
Imaginea se schimbă însă după eliminarea efectelor sezoniere și a diferențelor privind numărul zilelor lucrătoare. Pe seria ajustată, producția industrială a crescut cu 1,6% față de luna precedentă, susținută de avansuri în toate cele trei sectoare: industria extractivă (+1,4%), industria prelucrătoare (+1,3%) și sectorul energetic (+0,9%).
Comparativ cu anul trecut, industria rămâne pe minus
Raportată la august 2025, producția industrială a scăzut cu 0,4% pe serie brută. Industria prelucrătoare a coborât cu 1,1%, iar sectorul energetic a înregistrat un recul de 0,9%. Industria extractivă a avut o evoluție pozitivă, cu un avans de 8,6%.
Pe seria ajustată sezonier, declinul anual a fost mai pronunțat, de 2,7%. Industria prelucrătoare a pierdut 3,4%, iar producția și furnizarea de energie s-a redus cu 1,1%. În schimb, industria extractivă a crescut cu 7,7%.
Datele conturează o evoluție industrială fragilă, dominată de slăbiciunea industriei prelucrătoare. Creșterile punctuale din energie și industria extractivă nu au reușit să inverseze tendința negativă acumulată de la începutul anului.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Anunțul făcut de Ministerul Finanțelor: Acciza la motorină este redusă cu 25% cu încă două săptămâni, în perioada 16–31 octombrie 2026
Anunțul făcut de Ministerul Finanțelor: Acciza la motorină este redusă cu 25% cu încă două săptămâni, în perioada 16–31 octombrie 2026 Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, prelungirea cu încă două săptămâni, în perioada 16–31 octombrie 2026, a reducerii temporare cu 25% a accizei pentru motorina standard, în urma celei mai recente evaluări bilunare prevăzute de […]
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar solicită transferarea responsabilității privind verificarea dosarelor pentru bursele sociale ale elevilor către autoritățile locale, prin serviciile de asistență socială ale primăriilor. Sindicaliștii susțin că profesorii nu ar trebui să se ocupe de verificarea […]
16 octombrie 2026 | Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul
Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul Atenție, șoferi! Vineri, 16 octombrie 2026, în intervalul orar 07:00-18:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A1 Nădlac – Sebeș – Sibiu, între km 306+700 și km 307+980, calea 2 și pe Breateaua directă (Breteaua 3), aferentă Nodului Rutier […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anunțul făcut de Ministerul Finanțelor: Acciza la motorină este redusă cu 25% cu încă două săptămâni, în perioada 16–31 octombrie 2026
Anunțul făcut de Ministerul Finanțelor: Acciza la motorină este redusă cu 25% cu încă două săptămâni, în perioada 16–31 octombrie...
Industria României, în picaj: Producția a scăzut cu 3,4% în primele opt luni din 2026
Industria României, în picaj: Producția a scăzut cu 3,4% în primele opt luni din 2026 Industria prelucrătoare trage în jos...
Știrea Zilei
Acum 104 ani, regii României intrau în Cetate pentru încoronare. Primăria Alba Iulia intră în istorie cu un dosar penal pentru demolarea podului de la Poarta a IV-a!
Acum 104 ani, regii României intrau în Cetate pentru încoronare. Primăria Alba Iulia intră în istorie cu un dosar penal...
Medic ginecolog din Alba, despre însoțitorul la naștere: „Siguranța și riscurile minime de infecții pentru mamă și nou-născut sunt priorități medicale. Restul sunt discuții și imaginații fantasmagorice”
Medic ginecolog din Alba, despre însoțitorul la naștere: „Siguranța și riscurile minime de infecții pentru mamă și nou-născut sunt priorități...
Curier Județean
Zece orașe, în cursa pentru Capitala Tineretului din România 2028. Alba Iulia, reprezentată în juriul de experți
Zece orașe, în cursa pentru Capitala Tineretului din România 2028. Alba Iulia, reprezentată în juriul de experți Alba Iulia găzduiește...
VIDEO | Acțiune la Jidvei pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale: 40 de cetățeni străini, verificați de polițiști
Acțiune la Jidvei pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale: 40 de cetățeni străini, verificați de polițiști Polițiștii Secției 6 de...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor miniștri PSD
Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor...
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...