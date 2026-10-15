Sesiuni de pregătire on-line pentru elevii care își doresc să urmeze cursurile colegiilor militare organizate și de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Cum se pot înscrie elevii interesați

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia organizează sesiuni de pregătire on-line pentru elevii care își doresc să urmeze cursurile colegiilor militare.

,,Colegiile naționale militare organizează sesiuni de pregătire dedicate elevilor de gimnaziu care își doresc să susțină admiterea în învățământul militar liceal.

Activitățile sunt gratuite și au ca scop familiarizarea candidaților cu cerințele examenului de admitere și se vor desfășura în format on-line.”, se arată într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Prima activitate va avea loc în acest weekend , iar elevii interesați să participe la aceste sesiuni de pregătire se pot înscrie accesând următorul link: https://forms.gle/seA23RVYtKnD8du56

După înscriere, participanții vor primi prin email link-ul de conectare, cu o zi înainte de fiecare sesiune. Termenul de înscriere este cu 2 zile anterior ședinței, mai explică Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

FOTO: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – Facebook

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