16 octombrie 2026 | Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul

Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul

Atenție, șoferi! Vineri, 16 octombrie 2026, în intervalul orar 07:00-18:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A1 Nădlac – Sebeș – Sibiu, între km 306+700 și km 307+980, calea 2 și pe Breateaua directă (Breteaua 3), aferentă Nodului Rutier Sebeș, care asigură legătura dintre autostrăzile A10 și A1.

Pentru executarea lucrărilor de reparații a sistemului rutier (frezare și așternere mixture asfaltice), se vor institui restricții de circulație pe Breteaua 3, sectorul cuprins între km 4+500 și km 4+570, pe zona de intrare în flux pe Autostrada A1 către Sibiu.

Pentru asigurarea condițiilor de siguranță și fluență în trafic este necesară restricționarea circulației pe Autostrada A1 Nădlac – Sibiu, calea 2, banda 1, din zona km 307+380 până în zona km 306+680. Traficul rutier se va desfășura pe banda 2.

Lucrările vor fi executate de Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

„Vă rugăm să respectați restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară!”, a transmis DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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