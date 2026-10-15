Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori
Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar solicită transferarea responsabilității privind verificarea dosarelor pentru bursele sociale ale elevilor către autoritățile locale, prin serviciile de asistență socială ale primăriilor. Sindicaliștii susțin că profesorii nu ar trebui să se ocupe de verificarea veniturilor familiilor vulnerabile, întrucât această activitate le consumă timpul destinat educației și îi expune unor riscuri legate de prelucrarea datelor personale.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer Ministerului Educației modificarea legislației, astfel încât analiza dosarelor pentru bursele sociale să nu mai intre în atribuțiile unităților de învățământ.
Reprezentanții sindicatelor critică obligația profesorilor de a accesa platforma ANAF pentru verificarea veniturilor familiilor care solicită sprijin financiar. În opinia acestora, o asemenea responsabilitate nu se încadrează în rolul cadrelor didactice și afectează timpul pe care acestea ar trebui să îl dedice elevilor și procesului educațional.
„Dascălii nu sunt nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali”, subliniază sindicaliștii, care consideră că verificarea situației financiare a familiilor ar trebui realizată de instituțiile specializate ale administrației locale.
Sindicatele acuză Ministerul Educației că evită soluțiile
Cele două federații afirmă că au sesizat Ministerul Educației cu privire la această problemă, însă răspunsul primit la 30 septembrie ar fi fost unul strict birocratic. Potrivit sindicaliștilor, instituția a susținut că implicarea profesorilor în analiza dosarelor este legală și că activitatea nu presupune riscuri pentru cadrele didactice.
Sindicatele contestă această abordare și reclamă faptul că diriginții și comisiile de management al burselor sunt puși să îndeplinească sarcini administrative care nu au legătură directă cu activitatea didactică.
În sprijinul solicitării lor, reprezentanții federațiilor invocă și un studiu finanțat de Ministerul Educației și Cercetării în 2024, care ar fi recomandat transferarea responsabilității pentru gestionarea burselor sociale către administrațiile publice locale.
FSLI și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer Ministerului Educației și viitorului ministru să inițieze de urgență modificările legislative necesare pentru ca verificarea eligibilității beneficiarilor de burse sociale să fie realizată de direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor.
Sindicaliștii susțin că această schimbare ar reduce volumul de muncă administrativă din școli, ar permite profesorilor să se concentreze asupra procesului educațional și ar transfera verificarea documentelor financiare către instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale.
Reprezentanții federațiilor cer ca problema să devină o prioritate pentru viitoarea conducere a Ministerului Educației și solicită măsuri concrete, nu doar justificări privind legalitatea procedurilor actuale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
16 octombrie 2026 | Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul
Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul Atenție, șoferi! Vineri, 16 octombrie 2026, în intervalul orar 07:00-18:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A1 Nădlac – Sebeș – Sibiu, între km 306+700 și km 307+980, calea 2 și pe Breateaua directă (Breteaua 3), aferentă Nodului Rutier […]
Guvernul, obligat definitiv să plătească restanțele magistraților. Miza: 5 miliarde de lei
Guvernul, obligat definitiv să plătească restanțele magistraților. Miza: 5 miliarde de lei Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a câștigat definitiv procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Miza financiară a litigiului se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei. […]
Decizie importantă în Biserica Greco-Catolică: Arhiepiscopul Major Claudiu va păstori două eparhii
Decizie importantă în Biserica Greco-Catolică: Arhiepiscopul Major Claudiu va păstori două eparhii Arhiepiscopul Major Claudiu va exercita, începând cu 15 octombrie 2026, deplina responsabilitate pastorală asupra Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și a Eparhiei de Cluj-Gherla. Unirea in persona Episcopi, dispusă prin decret în urma consultării favorabile a Scaunului Apostolic, nu desființează și nu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori
Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori Federațiile sindicale din...
16 octombrie 2026 | Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul
Noi restricții pe Autostrada A1 Nădlac-Sebeș și în Nodul Rutier Sebeș: Care este motivul Atenție, șoferi! Vineri, 16 octombrie 2026,...
Știrea Zilei
Video | Percheziții în Alba și alte județe într-un dosar de propagandă teroristă: Trei minori, de 16 și 17 ani, cercetați de DIICOT
Percheziții în Alba și alte județe într-un dosar de propagandă teroristă: Trei minori, de 16 și 17 ani, cercetați de...
Foto | Aiudul investește masiv în revigorarea Parcului Municipal: Licitație pentru modernizarea celei mai importante zone verzi a orașului
Aiudul investește masiv în revigorarea Parcului Municipal: Licitație pentru modernizarea celei mai importante zone verzi a orașului Primăria Municipiului Aiud...
Curier Județean
Sesiuni de pregătire on-line pentru elevii care își doresc să urmeze cursurile colegiilor militare organizate și de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Cum se pot înscrie elevii interesați
Sesiuni de pregătire on-line pentru elevii care își doresc să urmeze cursurile colegiilor militare organizate și de Colegiul Național Militar...
24 octombrie 2026 | 14 ani cu Garda Apulum: Sărbătoare cu legionari, daci, gladiatori și nimfe la Alba Iulia
14 ani cu Garda Apulum: Sărbătoare cu legionari, daci, gladiatori și nimfe la Alba Iulia Garda Apulum marchează 14 ani...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor miniștri PSD
Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor...
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...