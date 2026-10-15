Burse sociale pentru elevi 2026: Sindicatele cer ca dosarele să fie verificate de primării, nu de profesori

Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar solicită transferarea responsabilității privind verificarea dosarelor pentru bursele sociale ale elevilor către autoritățile locale, prin serviciile de asistență socială ale primăriilor. Sindicaliștii susțin că profesorii nu ar trebui să se ocupe de verificarea veniturilor familiilor vulnerabile, întrucât această activitate le consumă timpul destinat educației și îi expune unor riscuri legate de prelucrarea datelor personale.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer Ministerului Educației modificarea legislației, astfel încât analiza dosarelor pentru bursele sociale să nu mai intre în atribuțiile unităților de învățământ.

Reprezentanții sindicatelor critică obligația profesorilor de a accesa platforma ANAF pentru verificarea veniturilor familiilor care solicită sprijin financiar. În opinia acestora, o asemenea responsabilitate nu se încadrează în rolul cadrelor didactice și afectează timpul pe care acestea ar trebui să îl dedice elevilor și procesului educațional.

„Dascălii nu sunt nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali”, subliniază sindicaliștii, care consideră că verificarea situației financiare a familiilor ar trebui realizată de instituțiile specializate ale administrației locale.

Sindicatele acuză Ministerul Educației că evită soluțiile

Cele două federații afirmă că au sesizat Ministerul Educației cu privire la această problemă, însă răspunsul primit la 30 septembrie ar fi fost unul strict birocratic. Potrivit sindicaliștilor, instituția a susținut că implicarea profesorilor în analiza dosarelor este legală și că activitatea nu presupune riscuri pentru cadrele didactice.

Sindicatele contestă această abordare și reclamă faptul că diriginții și comisiile de management al burselor sunt puși să îndeplinească sarcini administrative care nu au legătură directă cu activitatea didactică.

În sprijinul solicitării lor, reprezentanții federațiilor invocă și un studiu finanțat de Ministerul Educației și Cercetării în 2024, care ar fi recomandat transferarea responsabilității pentru gestionarea burselor sociale către administrațiile publice locale.

Ce solicită sindicatele pentru bursele sociale din 2026

FSLI și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer Ministerului Educației și viitorului ministru să inițieze de urgență modificările legislative necesare pentru ca verificarea eligibilității beneficiarilor de burse sociale să fie realizată de direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor.

Sindicaliștii susțin că această schimbare ar reduce volumul de muncă administrativă din școli, ar permite profesorilor să se concentreze asupra procesului educațional și ar transfera verificarea documentelor financiare către instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale.

Reprezentanții federațiilor cer ca problema să devină o prioritate pentru viitoarea conducere a Ministerului Educației și solicită măsuri concrete, nu doar justificări privind legalitatea procedurilor actuale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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