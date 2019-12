Blocul G2 Turturica, demolat: Parcare colectivă supraetajată pe trei nivele, cu 171 de locuri, împărțită în 4 sectoare per nivel, în locul vechii clădiri

Prin acest proiect se propune construirea unei parcări supraetajate pe strada Arnsberg, pe amplasamentul creat după demolarea blocului G2, noua clădire având regimul de înălțime P+2E și o capacitate de 144 de locuri de parcare interioare si 27 locuri de parcare exterioare.

Clădirea propusă în regim de înălțime P+2E are o formă poligonală în plan cu 6 laturi având dimensiunile 49.80 m, 26.40 m, 42.37 m, 22.66 m, 17.80 m, 21.24 m. La parterul clădirii se regăsesc spațiile de parcare, cele 2 noduri de scară pentru evacuare precum și ascensorul prevăzut pentru o capacitate de 8 persoane/630 kg.

Adițional au fost propuse spații tehnice pentru : statia de pompare a apei pentru hidranti, precum si tabloul electric general la parter. Clădirea este interconecată prin 4 rampe (2 pentru urcare respectiv 2 pentru coborâre).

Circulațiile interioare se desfășoară deopotrivă în sens unic cât și în dublu sens conform marcajelor din plan. Funcțional, parcajul este împărțit în 4 sectoare per nivel (12 sectoare în total), corespunzătoare fiecărei zone. Acestea vor fi marcate prin litere și cifre. în aceste zone se desfășoară locurile de parcare și funcțiunile auxiliare.

La nivelul parterului se află punctul de control și barierele pentru intrare-ieșire, spațiu tehnic pentru întreținerea și curățenia parcării. La nivelul etajelor 1 și 2 au fost prevăzute spații pentru biroul dispecerului precum si toalete publice.

Parcarea propusă va fi deschisă complet pe zona de parter. Pentru etajul 1, etajul 2 și terasa clădirii s- a optat pentru o închidere din panouri de tablă perforată, dimensiuni 90×90 cm,montate pe suport metalic cu goluri variabile între 50% și 60% pentru a permite o ventilare puternică a spațiului și pentru a evita măsurile speciale impuse de normativul PI 18 privind securitatea la incendiu, în ceea ce privește ventilarea spațiului. Casele de scară precum și spațiile tehnice vor avea închideri din beton armat de 30 cm.

Evacuarea din nodurile de scară se va face prin intemediul unor uși PVC, cu deschidere spre exterior, cu mâner antipanică și braț hidraulic.

Adițional, pe laturile de S și V ale clădirii, panourile vor avea gravate inscripții specifice care să conțină funcțiunea clădirii și investitorul, respectiv Parcare Arnsberg, Primăria Municipiului Alba Iulia, așa cum este prezentat în imagini.

Textura grilajului din metal este o replica la scara largă a identității orașului, golurile fiind o extrapolare a formei cetății, ditribuită în mod egal în cadranul de 90×90, astfel încât să obținem o variație de goluri.

Construcția existenta este un bloc de locuințe (blocul G2) cu regim de inaltime P+4E, amplasat in Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 20, jud. Alba. Clădirea are in plan forma dreptunghiulara cu Sc= 414 mp si este înscrisa in CF nr. 75208.

Clădirea are structura din zidărie de cărămidă fara sâmburi din beton armat. Fundațiile sunt din beton simplu de tipul conține sub pereți portanti. Planseele sunt alcătuite din fasii cu goluri prefabricate cu grosimea de 14 cm. Astfel de plansee nu asigura o conlucrare spațiala a pereților („efectul de șaiba” al planseelor nu este asigurat in totalitate). Acoperișul este tip terasa necirculabila. Scara este din beton armat.

Clădirea este executata in anul 1972 si a avut funcțiunea inițiala de „organizare de șantier” pentru cazarea muncitorilor asa cum rezulta din expertiza tehnica elaborata inca din anul 2019 este neconforma cu prevederile actuale.

Spațiul public aflat in jurul blocului este doar in parte amenajat si utilizat impropriu de către locatarii blocului care in marc parte acupa in mod abuziv spațiul locativ. Utilitățile din zona sunt folosite de către locatarii blocului in mod abuziv fara contracte cu furnizorii.

La data actuala clădirea este intr-o stare avansata de degradare, astfel s-au evidențiat următoarele degradări structurale si nestructurale executate:

• început de carbonare a betonului din plansee

• Degradarea suprafețelor betonate prin corodarea betonului si ruginirea armaturii

• Desprinderea unor suprafețe mari de tencuieli de pe pereții exteriori

• Dezafectarea buiandrugilor (din beton armat) de deasupra golurior de usi si ferestre

• Degradarea parapetilor balcoanelor

• Degradarea tencuielior (interioare si exterioare), pardoselilor si vopsitoriei

• Degradarea finisajelor (tencuiala si zugrăveala), interioare si exterioare

• Lipsa parțiala a tamplariei

• Infiltrarea apelor pluviale prin planseul terasa

Fisuri in straturile de termo si hidroizolatie ale terasei

• Instalații deteriorate, improvizate sau lipsa

• Degradarea pereților din zidărie de cărămidă. Se constata degradarea (prin umectare) a cărămizilor

• Degradarea treptelor

• Apariția igrasiei si mucegaiului pe pereți si tavane