Curier Județean

Blăjean de 48 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 0,62 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Un blăjean de 48 de ani a fost reținut de polițiști după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,62 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest.

Citește și: Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 februarie 2026, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Informații de background:

La data de 15 februarie 2026, în jurul orei 22.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Blaj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,62 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

