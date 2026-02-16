Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice

Un bărbat de 48 de ani, din Blaj, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2026, în jurul orei 22.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Blaj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,62 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

