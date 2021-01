Biserica Ortodoxă Română va difuza materiale informative despre vaccinarea anti-COVID-19: „Gratuită. Voluntară. Sigură”

Biserica Ortodoxă Română se va implica în campania de vaccinare anti-COVID-19 și va distrbui materiale informative în biserici, anunță Ministerul Sănătății într-o postare pe pagina instituției de pe o rețea de socializare. Broșura se va intitula “Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură.”

„Încheiem duminica și această săptămână cu bucurie și cu multă speranță pentru creștinii ortodocși sau catolici din România și de pe întreaga planetă.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a anunțat că Biserica Ortodoxă Română va difuza materiale informative despre vaccinare în eparhii, printr-o broșură intitulată “Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură.”

Papa Francisc a anunțat că se va vaccina imediat ce îi va veni rândul. Papa a spus: „Dintr-o perspectivă etică, cred că toată lumea ar trebui să se vaccineze. Este decizia etică pentru că pariezi cu sănătatea ta, cu viața ta, dar pariezi și cu viața celor din jurul tău.”

Numai împreună, indiferent de religie și credință, vom reveni la normalitate!”, a transmis de Ministerul Sănătății pe facebook.