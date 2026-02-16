Actualitate

Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor

Biletul de trimitere la medicul specialist ar putea fi eliminat pentru pacienţii cu boli cronice din România. Guvernul vrea ca bolnavii să se poată programa direct, fără să mai treacă pe la medicul de familie, aşa cum sunt nevoiţi să o facă în prezent.

Această măsură vine din partea Ministerului Sănătății, care vrea să extindă treptat eliminarea biletelor de trimitere pentru cât mai mulți pacienți, acolo unde se poate, în special bolnavii cronici. Vorbim despre aproximativ 1 milion și jumătate de persoane cu diabet. Este cea mai recentă solicitare a Ministrului Sănătății pentru a elimina biletele de trimitere pentru persoanele cu diabet.

Peste 1 milion și jumătate de români suferă în acest moment de diabet și trebuie să meargă la medicul de familie pentru trimitere, iar apoi să ajungă la medicul specialist pentru a primi rețeta, pentru a-și lua medicamentele, dar acolo sunt internați în ambulatoriile de zi.

Astfel, autoritățile spun că vor să elimine această eliberare a biletelor de trimitere pentru a reduce drumurile inutile pe care le fac pacienții cronici. Atât medicii, cât și oamenii susțin ideea, însă aceştia spun că este nevoie de un sistem informatic foarte bine pus la punct pentru a evita blocajele.

În acest moment, un pacient cu diabet ar trebui să meargă aproape trimestrial la medicul specialist pentru a i se elibera rețeta pentru a-și lua insulina sau medicamentele necesare. Primele schimbări în acest sens, cu eliminarea biletului de trimitere, au fost luate în toamna anului trecut, atunci când această obligație a fost eliminată pentru femeile însărcinate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cu cât a crescut datoria externă a României în 2025: Date oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 februarie 2026

De

Cu cât a crescut datoria externă a României în 2025: Date oficiale Datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). „În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 […]

Citește mai mult

Actualitate

Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu: Va intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și se va calcula pentru fiecare categorie de produs

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 februarie 2026

De

Consiliul UE a aprobat noile taxe vamale pentru coletele Shein și Temu: Va intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și se va calcula pentru fiecare categorie de produs Consiliul UE a aprobat recent noile reguli privind taxele vamale pentru coletele mici care intră în Uniunea Europeană, în special prin comerț online. Decizia introduce […]

Citește mai mult

Actualitate

Românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc în ianuarie 2026. La ce categorie cheltuim peste 3% din cifra care se joacă pe plan mondial

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 februarie 2026

De

Românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc în ianuarie 2026. La ce categorie cheltuim peste 3% din cifra care se joacă pe plan mondial Jocurile de noroc au fost incluse, începând cu ianuarie 2026, în calculul Indicelui Prețurilor de Consum (IPC), iar potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, […]

Citește mai mult