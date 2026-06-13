VIDEO | Doi tineri din Alba Iulia, REȚINUȚI după ce ar fi pătruns în locuința unei minore din Berghin și ar fi agresat-o

Doi tineri din Alba Iulia, REȚINUȚI după ce ar fi pătruns în locuința unei minore din Berghin și ar fi agresat-o

Doi tineri, de 18 și 16 ani, din Alba Iulia, au fost reținuți pentru 24 de re după ce ar fi pătruns, fără drept, în interiorul locuinței unei tinere de 15 ani, din comuna Berghin, iar tânărul de 16 ani ar fi agresat-o fizic.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iunie 2026, polițiștii Postului de Poliție Berghin au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 18 și 16 ani, din municipiul Alba Iulia, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de violarea de domiciliu și lovirea sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 11 iunie 2026, în jurul orei 17.25, pe fondul unor neînțelegeri, cei doi tineri ar fi pătruns, fără drept, în interiorul locuinței unei tinere de 15 ani, din comuna Berghin, iar tânărul de 16 ani ar fi agresat-o fizic, fără a-i provoca leziuni care să necesite îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

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