Biciclist LOVIT de mașină, în Alba Iulia. În ce stare se află bărbatul

Universitățile românești, CODAȘE în topul Times Higher Education pentru instituții de învățământ superior „tinere” din ediția din 2023. Care sunt cele mai bune din lume

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se află în fruntea unui grup format din patru instituții românești de învățământ superior, care au fost incluse în prestigiosul clasament Young University Rankings din 2023. Acest clasament, realizat de Times Higher Education, evidențiază universitățile înființate în ultimii 50 de ani și a fost făcut public în această săptămână.

Toate cele patru universități românești se află în ultima parte a clasamentului realizat de același grup care realizează anual și reputatul THE World University Ranking.

În acest clasament al universităților “tinere” sunt incluse, anul acesta, 605 instituții, în creștere de la 539 la ediția de anul trecut. Alte 358 de universități, inclusiv una din România, sunt listate pentru că au oferit date pentru acest ranking, dar nu au fost incluse în clasament deoarece nu au întrunit condițiile necesare.

Doar USAMV Cluj-Napoca se situează peste pragul locului 500 – în intervalul 401-500, celelalte trei instituții românești numărându-se printre ultimele 40 de universități din clasament.

Universități din România incluse în Times Higher education Young University Ranking 2023:

Intervalul 401-500 – USAMV Cluj-Napoca

Intervalul 501+ (listare în ordinea alfabetică, după denumirea luată în considerare de THE): Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Oradea

A prezentat date, dar nu a fost inclusă în clasament: Universitatea Valahia din Târgoviște

Top 5 internațional – Young University Rankings 2023:

1 – Nanyang Technological University Singapore

2 – The Hong Kong University of Science and Technology

3 – Paris Sciences et Lettres – PSL Paris

4 – Hong Kong Polytechnic University

5 – Erasmus University Rotterdam