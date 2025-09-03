Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, renumită pentru patrimoniul său unic, a anunțat că a scanat trei noi incunabule, tipărituri extrem de rare datând din secolul al XV-lea. Acestea fac parte dintr-un proiect amplu prin care instituția își propune ca, până la finalul anului, să digitalizeze întreaga sa colecție de incunabule, cea mai mare din România.

Cele trei volume scanate recent sunt:

Bonaventura [Pseudo-] [= Guillelmus de Lavicea]. Diaeta salutis. Themata dominicalia totius anni. — [Esslingen] : [Konrad Fyner], [cca 1475], 86 f.; 2°

Petrus Blesensis de Lutrea. Sermones de tempore et de sanctis. — [Strasbourg (?)], [cca 1485 (?)], 306 f.; 2°

[Johannes de Verdena]. Sermones Dormi secure de sanctis. — Nürnberg : Georg Stuchs, în vigilia omnium sanctorum [31 octombrie] 1489, 96 f.; 2°

Reprezentanții bibliotecii au menționat importanța acestui demers cultural și științific: „Colegele noastre și-au propus ceva măreț, până la finalul acestui an să avem digitizată toată colecția de incunabule din Batthyaneum, cea mai mare colecție din România! Nu știm dacă vom reuși, dar vă rugăm să ne țineți pumnii!”, au transmis aceștia printr-o postare publică.

Digitalizarea incunabulelor va permite nu doar conservarea mai sigură a acestor cărți vechi de peste 500 de ani, ci și accesul online pentru cercetători și pasionați de istorie, cultură și tipar vechi, din întreaga lume.

