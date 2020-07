Beniamin Todosiu, președinte USR Alba: Flaviu Serdiuc, un antreprenor care a trăit mai mulți ani în Diaspora, candidatul Alianței USR – PLUS la Primăria Cugir

Alianța USR – PLUS propune un antreprenor pentru Primăria Cugir și o echipă formată din specialiști în diferite domenii care vor putea oferi viziunea necesară dezvoltării orașului de la poalele Drăganei. Flaviu Serdiuc, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar, are 43 de ani, și vine cu o experiență bogată antreprenorială dobândită în anii trăiți în Italia și Germania. Întors acasă în urmă cu 10 ani, Flaviu a pus pe picioare o afacere de succes prin care a creat câteva zeci de locuri de muncă.

„Alianța USR – PLUS propune o echipă puternică pentru Cugir, cu oameni care au reușit să demonstreze profesionalism în domeniile în care activează. Sunt antreprenori, ingineri, profesori, oameni cu profesii diferite, care iubesc Cugirul și vor să schimbe în bine orașul lor. Cugirul are nevoie de viziune și proiecte concrete astfel încât să își recapete strălucirea pe care o merită și pe care cred că și-o amintesc toți cei care s-au născut și trăiesc în Cugir. 2020 este anul în care oameni simpli, sătui până peste cap de promisiunile nerespectate ale politicienilor clasici, se implică pentru a schimba, stradă cu stradă, comunitățile în care trăiesc”, a spus Beniamin Todosiu, copreședintele Alianței USR – PLUS Alba

„Am luat o decizie grea și provocatoare: am decis să mă implic și să schimb Cugirul în bine. Mulți m-au întrebat de ce? În primul rând pentru că în anii petrecuți în străinătatea, departe de casă și de cei dragi, am învățat că orice schimbare începe cu fiecare dintre noi. Iar dacă vrem ceva mai bun în comunitatea în care trăim, atunci trebuie să ne implicăm activ și să nu mai stăm pe margine, ci să coborâm din tribună în teren. Le mulțumesc colegilor mei din Alianța USR – PLUS pentru încrederea acordată, iar cugirenilor le spun că este o mare onoare să candidez în orașul în care m-am născut, trăiesc și în care îmi cresc fetița. Cred că împreună, cu proiecte serioase și multă muncă, putem face din Cugir acel oraș european din care tinerii nu mai sunt nevoiți să plece în pribegie. Nu mai vreau ca orașul nostru să dețină un record rușinos: suntem orașul din România care am pierdut în ultimii 20 de ani mai bine de o treime din populație și aproape fiecare familie are cel puțin un membru care a luat drumul pribegiei, împins de sărăcie și de lipsa oricărei posibilități de a-și face un rost în viață. Vrem ca fiii, fiicele, nepoții sau prietenii noștri să rămână în Cugir, să rămână acasă!”, a spus Flavius Serdiuc, candidatul USR – PLUS pentru funcția de primar al orașului Cugir.

Alianța USR – PLUS propune programul de guvernare locală participativă „Cugir – Orizont 2030” care conține măsuri și proiecte coerente pentru transformarea Cugirului într-un oraș cu adevărat european, pentru dezvoltarea economică a orașului, pentru oprirea depopulării și pentru transparentizarea activității administrației publice locale. Programul pune în centrul investițiilor și deciziilor administrative interesul cetățeanului și dorește totodată crearea unor instrumente prin care locuitorii să fie consultați continuu cu privire la proiectele importante pentru Cugir. Pentru tineri, echipa USR – PLUS propune măsuri de sprijin care să îi ajute să se dezvolte, astfel încât să nu mai plece în alte orașe mai mari sau în străinătate, dar și măsuri prin care Cugirul să fie transformat într-un oraș atractiv cu viață culturală și oportunități de petrecere a timpului liber.

Dacă ai un proiect și vrei să ajungă în Consiliul Local Cugir, nu ezita să scrii ideile tale echipei USR – PLUS și lui Flaviu Serdiuc la flaviu.serdiuc@usralba.ro.