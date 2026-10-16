Curier Județean

16 octombrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în județul Alba, precum în toată România, vineri, 16 octombrie 2026. Benzina standard și motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru.

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Potrivit datelor publicate de Peco Online pentru vineri, 16 octombrie, cel mai mic preț la benzină este de 10,05 lei pe litru, la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș. 

În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, pe DN 39.

Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 16 octombrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.17 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.86 lei
  • Benzină – 10.11 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.15 lei

Mol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.14 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.17 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 9,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 2,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 15,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

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