Curier Județean

Video | Milionarul ardelean Călin Donca va deschide astăzi magazinul „DOR” la Alba Iulia: ,,Oamenii vin, se uită, nu știu despre ce este vorba”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Milionarul ardelean Călin Donca va deschide astăzi magazinul „DOR” la Alba Iulia: ,,Oamenii vin, se uită, nu știu despre ce este vorba” 

Milionarul ardelean Călin Donca urmează să deschidă astăzi, 17 octombrie 2026, a 10-a locație a magazinului ,,Dor de gusturile românești” la Alba Iulia.

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Călin Donca a publicat o serie de videoclipuri, pe contul său de Facebook, în care vorbește despre evenimentul de astăzi. El a spus următoarele lucruri: 

,,Oamenii vin, se uită, nu știu despre ce este vorba. Oamenii din Alba Iulia nu știu că mâine la ora 12:00 deschidem la Alba Iulia a 10-a locație Dor de gusturi românești, produse din toată țara, produse de la Constanța, Timișoara, Satu Mare, le aducem la Alba Iulia.”, a explicat Călin Donca pe o rețea de socializare.

Om de afaceri din Brașov, Călin Donca a fost implicat în 2023 într-un scandal: reținut și plasat în arest preventiv, a fost acuzat de procurori de implicare într-o schemă de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. 

După trei luni de detenție, acesta a fost mutat în arest la domiciliu și ulterior plasat sub control judiciar.

Pe plan profesional, Donca deține o afacere cu panouri fotovoltaice, care i-a adus milioane de euro, însă relația sa cu artistul Dorian Popa s-a deteriorat, după ce acesta din urmă l-a acuzat public de înșelăciune într-o investiție. 

Omul de afaceri a deschis ulterior un proces pentru defăimare, dar a transmis că ar fi dispus să renunțe la acesta cu condiția unei discuții publice, într-o emisiune sau un podcast.

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