BĂTAIE între doi adolescenți în fața unui bar din Ighiu: Minor de 15 ani, REȚINUT după ce s-a bătut cu un tânăr de 17 ani. Amândoi au fost transportați la spital
Un adolescent de 15 ani din Șard a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Galda de Jos, după un scandal izbucnit în fața unui bar din Ighiu, în urma căruia atât el, cât și un tânăr de 17 ani, au ajuns la spital cu leziuni.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 aprilie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 15 ani, din localitatea Șard, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 13 aprilie 2026, în jurul orei 23.00, în timp ce se afla în fața unui bar din localitatea Ighiu, împreună cu un tânăr de 17 ani, din localitate, pe fondul unor discuții contradictorii, cei doi și-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii, în zona feței.
În urma evenimentului, tinerii au suferit leziuni corporale, fiind transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate.
