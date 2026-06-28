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Bărbați din Alba Iulia, cu „alcool la bord” pe DN1, respectiv Bulevardul Încoronării: Ce alcoolemie aveau

Ioana Oprean

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Bărbați din Alba Iulia, cu „alcool la bord” pe DN1, respectiv Bulevardul Încoronării: Ce alcoolemie aveau

Doi bărbați din Alba Iulia au fost scoși din trafic după ce au fost depistați conducând băuți pe DN1, respectiv pe Bulevardul Încoronării din municipiul-reședință de județ. 

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Sâmbătă, 27 iunie 2026, în jurul orei 07.20, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DN 1, la kilometrul 387+500 de metri, pe sensul de mers Alba Iulia – Aiud, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din cartierul Micești, municipiul Alba Iulia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Tot sâmbătă, 27 iunie 2026, în jurul orei 07.47, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Încoronării din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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