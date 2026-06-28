VIDEO | Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău
Decathlonul Dacic, punct culminant al Festivalului Cetăților Dacice 2026: Demonstrație de forță și îndemânare pe stadionul din Cricău
Decathlonul Dacic a reprezentat punctul culminant competițional al celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului Cetăților Dacice, desfășurat în perioada 26–28 iunie 2026 în zona Piatra Craivii – Bucerdea Vinoasă – Cricău.
Competiția a adus la start reprezentanții celor cinci cetăți dacice din județul Alba, care se întrec în probe inspirate din pregătirea fizică și îndemânarea războinicilor daci.
Organizatorii au fost nevoiți să modifice programul din cauza avertizării meteorologice Cod Roșu de caniculă. Astfel, Decathlonul Dacic, programat inițial pentru ora 14:00, a fost mutat duminică, 28 iunie 2026, la ora 10:00, pe stadionul din Cricău, pentru protejarea participanților și a spectatorilor.
Competiția a reunit echipele localităților care alcătuiesc tradiționalul circuit al Festivalului Cetăților Dacice – Cetatea de Baltă, Cricău, Cugir, Ighiu și Săsciori – și pune accent pe spiritul de echipă, rezistența fizică și respectarea tradițiilor istorice. Probele sunt inspirate din activitățile războinicilor antici și includ:
- tir cu arcul;
- aruncarea suliței;
- ștafetă;
- skandenberg;
- lupte pe butuci;
- cățărat pe catarg;
- transportul apei;
- trasul frânghiei și alte întreceri de forță și îndemânare.
Decathlonul Dacic nu este conceput ca o competiție sportivă în sens clasic, ci ca un spectacol de reenactment și promovare a patrimoniului cultural. Întrecerile sunt integrate în conceptul Festivalului Cetăților Dacice, cel mai vechi festival de reconstituire istorică antică din România, unde demonstrațiile militare, atelierele meșteșugărești și activitățile interactive completează experiența publicului.
Ediția din 2026 a festivalului a inclus, pe lângă Decathlonul Dacic, tabăra antică de la Bucerdea Vinoasă, parade cu torțe la care au participat aproximativ 120 de reenactori, demonstrații de luptă între daci și romani, ateliere de fierărie, ceramică și țesătorie, precum și concursul pentru copii „Pui de dac”, destinat elevilor din cele cinci comunități participante.
Prin tradiție, Decathlonul Dacic încheie festivalul și stabilește simbolic cea mai puternică și mai bine pregătită „cetate dacică” a ediției, fiind unul dintre cele mai așteptate momente de către public și participanți.
Dincolo de componenta competitivă, evenimentul urmărește promovarea patrimoniului istoric al cetăților dacice din Alba și consolidarea colaborării dintre comunitățile implicate în organizarea festivalului.
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