Curier Județean

28 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba 

Ioana Oprean

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COD ROȘU de caniculă trei zile la rând în Alba! Recomandări pentru cetățeni din partea Instituției Prefectului – Județul Alba

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizarea meteorologică Cod Roșu pentru județul Alba, privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic deosebit de accentuat.

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Perioada de valabilitate este: 28 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00

În această perioadă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41°C, iar minimele nu vor coborî sub 17–25°C, ceea ce va determina nopți tropicale. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Recomandări pentru cetățeni

Instituția Prefectului – Județul Alba recomandă cetățenilor să respecte măsurile de protecție specifice perioadelor caniculare:

• Evitați expunerea prelungită la soare, în special în intervalul orelor de vârf.
• Evitați efortul fizic intens și aglomerația.

• Purtați haine lejere, de culori deschise, și acoperiți capul cu pălării sau șepci.

• Consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea și evitați consumul de băuturi alcoolice.

• Includeți în alimentație fructe și legume proaspete.

• Dacă deplasările sunt necesare, alegeți trasee umbrite și faceți pauze ori de câte ori este posibil.

• Scăldați-vă numai în locuri special amenajate și respectați avertizările autorităților.

De asemenea, acordați o atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice. La apariția unor probleme de sănătate, adresați-vă medicului de familie sau solicitați asistență medicală.

În situații de urgență, apelați numărul unic 112.

Rămâneți informați și urmăriți avertizările oficiale emise de autorități. Respectarea măsurilor de protecție contribuie la reducerea riscurilor generate de temperaturile extreme.

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