VIDEO | Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA
Salvatori din cadrul ISU Alba mobilizați în Franța într-o misiune europeană de forță împotriva incendiilor de vegetație: LISTA
Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba ISU Alba se află din nou în prim-planul cooperării internaționale, fiind implicați într-o misiune de sprijin desfășurată pe teritoriul Franței Franța, în cadrul mecanismului european de protecție civilă.
Contingentul românesc face parte din dispozitivul de pre-poziționare estivală, activat în fiecare an înaintea perioadelor cu risc ridicat de incendii de vegetație și pădure în sudul Europei.
Dislocare preventivă înaintea „verii critice”
Misiunea pompierilor români nu este una de intervenție punctuală, ci de prevenție și reacție rapidă, cu rolul de a reduce timpul de răspuns în cazul izbucnirii incendiilor majore.
Echipajele sunt amplasate strategic, alături de forțe din mai multe state membre UE, fiind pregătite să intervină rapid în zonele afectate de valuri de căldură și secetă severă.
Surse din structurile de intervenție arată că astfel de misiuni au devenit o rutină operațională în ultimii ani, pe fondul intensificării fenomenelor climatice extreme în regiunea mediteraneană.
Mecanismul european: solidaritate în timp real
Operațiunea se desfășoară sub coordonarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, care permite statelor membre să își ofere sprijin reciproc în situații de urgență majoră.
În ultimii ani, Franța a fost una dintre țările frecvent afectate de incendii de vegetație, iar pre-poziționarea forțelor a devenit o componentă esențială a strategiei de răspuns rapid.
8 salvatori din Alba în misiunea externă
Din primul contingent de 40 de militari care a început deplasarea fac parte și 8 salvatori din cadrul ISU Alba (1 ofițer și 7 subofițeri): Lt.col. SANDOR CRISTIAN, Plt.adj.șef OPINCARIU IOAN, Plt.maj. SĂLIȘTEAN IOAN-ANDREI, Sg.maj. MAN ALEXANDRU TIBERIU, Plt.adj.șef RUS BOGDAN-ANDREI, Plt.adj. FLOREA GHEORGHE, Plt. SICOE SEBASTIAN-VASILE, Sg.maj. MUREȘAN ANTONIU-TIBERIU.
Tehnica de intervenție include autospeciale de stingere de ultimă generație, o cisternă de 30.000 l, tehnică radio și o dronă de recunoaștere.
Deplasarea se realizează terestru pe ruta Arad – Budapesta – Ljubljana – Padova – Nisa – Montpellier.
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