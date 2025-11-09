UPDATE FOTO-VIDEO | Bărbat rănit GRAV după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea. A fost solicitat elicopterul SMURD
Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea
Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud intervine, în cooperare cu SALVAMONT Alba, pentru salvarea unui bărbat care a căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea.
Persoana prezintă multiple traumatisme, este conștientă și a căzut într-o zonă greu accesibilă. La fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD.
UPDATE 15:06
SALVAMONT Alba intervine la Rimetea, pe Piatra Secuiului, pentru salvarea unui parapantist căzut în zona de abrupt, cu suspiciune de fractură la femur. În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.
UPDATE 15: 10
Persoana a fost evaluată de echipajul SALVAMONT, fiind semnalată suspiciunea de fractură la nivelul coastelor și colului femural. Intervenția continuă pentru extragerea bărbatului.
Misiunea este în desfășurare.
Revenim cu detalii suplimentare.
Sursa foto: ARHIVĂ
