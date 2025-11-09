UPDATE FOTO-VIDEO | Bărbat rănit GRAV după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea. A fost solicitat elicopterul SMURD

Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea

Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud intervine, în cooperare cu SALVAMONT Alba, pentru salvarea unui bărbat care a căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea.

Persoana prezintă multiple traumatisme, este conștientă și a căzut într-o zonă greu accesibilă. La fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD.

SALVAMONT Alba intervine la Rimetea, pe Piatra Secuiului, pentru salvarea unui parapantist căzut în zona de abrupt, cu suspiciune de fractură la femur. În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

Persoana a fost evaluată de echipajul SALVAMONT, fiind semnalată suspiciunea de fractură la nivelul coastelor și colului femural. Intervenția continuă pentru extragerea bărbatului.

Misiunea este în desfășurare.

Revenim cu detalii suplimentare.

