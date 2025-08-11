Bărbat în vârstă de 56 de ani, din Meteș, cu alcool „la bord”, pe un drum din sat: Ce alcoolemie avea
Bărbat în vârstă de 56 de ani, din Meteș, cu alcool „la bord”, pe un drum din sat
Un bărbat din Meteș a fost suprisnde oamenii legii băut la volan pe un drum din sat.
Citește și: Șoferi fără permis sau cu „alcool la bord”, depistați de polițiști pe drumuri din Alba: Printre ei, doi adolescenți de 16 și 19 ani
Potrivit IPJ Alba, la data de 10 august 2025, în jurul orei 10.30, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Meteș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Meteș.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest.
A rezultat valoarea de 0,78 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Pentru acest motiv bărbatul a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
