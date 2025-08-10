Șoferi fără permis sau cu „alcool la bord”, depistați de polițiști pe drumuri din Alba: Printre ei, doi adolescenți de 16 și 19 ani

Trei șoferi din Alba au dat nas în nas cu polițiștii sâmbătă și s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinși fie fără permis de conducere, fie cu ”alcool la bord”. Dintre ei, doi sunt adolescenți de 16 și 19 ani.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 9/10 august 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, pe raza localității Galda de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Alba Iulia.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

În seara zilei de 9 august 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Horea din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Adămuș, județul Mureș.

Din verificări a reieșit că acesta are dreptul de conduce suspendat din data de 11 iulie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

Tot în noaptea de 9/10 august 2025, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Mihalț, un autoturism condus de un tânăr de 16 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

