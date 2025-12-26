Bărbat din Vidra, reținut în seara de Ajun după ce s-a apropiat de fosta parteneră. Este cercetat de polițiști

Un bărbat, de 45 de ani, din Vidra a fost reținut timp de 24 de ore după ce a încălcat ordinul de protecție. El s-a apropiat în Ajunul Crăciunului de fosta s-a parteneră.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Vidra, cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 24 decembrie 2025, în jurul orei 23.00, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, și s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa parteneră, în vârstă de 37 de ani.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

