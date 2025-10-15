Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție
Un bărbat din Unirea a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Mai este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție.
Citește și: VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii din orașul Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Unirea, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și amenințare.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 14 octombrie 2025, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, emis la data de 10 octombrie 2025, și s-ar fi apropiat de fosta concubină, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Unirea, pe care ar fi amenințat-o cu moartea.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
