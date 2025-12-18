Bărbat din Teiuș, amendat cu 600 de lei după ce a tăiat un porc pe domeniul public. Autoritățile l-au obligat să curețe imediat zona

Un bărbat din Teiuș a fost amendat de poliția locală după ce a sacrificat un porc pe domeniul public, încălcând normele de bun simț și legislația în vigoare.

Primăria Teiuș a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în care anunță că polițiștii locali au sancționat un bărbat de 40 de ani, care ,,a confundat” curtea proprie cu spațiul public și a sacrificat un porc în afara cadrului legal.

Acesta a primit o amendă de 600 de lei și a fost obligat să curețe imediat zona. Astfel, bărbatul trebuie să scoată câteva sute de lei din buzunare pentru a achita amenda.

,,Spiritul sărbătorilor care se apropie trebuie să ne adune, să ne responsabilizeze înspre a face fapte bune și a ne respecta unii pe alții, inclusiv comunitatea noastră! Din păcate avem câțiva concetățeni care încalcă orice normă de bun simț și respect, norme sancționate de legile în vigoare!Astfel, polițiștii locali teiușeni au depistat pe numitul R.D. în vârstă de 40 de ani din Teiuș, care a confundat curtea proprie cu domeniul public unde a sacrificat conform tradiției un porc, fapt pentru care a fost ,,felicitat” cu o amendă în cuantum de 600 lei și obligația de a curăța imediat zona! Orașul nostru nu este terenul nimănui, ci locul în care trăim și muncim cu toții, pentru o viață mai bună în pace, tihnă și respect, iar datoria fiecăruia dintre noi este de a-l păstra curat!Felicitări colegilor, aviz celor certați cu respectul, bunul simț și nepăsători față de semeni”, se arată într-un mesaj publicat de primăria Teiuș.

