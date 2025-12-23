Bărbat din Sibiu, cu mandat de executare, reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 8 luni după gratii pentru distrugere

Bărbat din județul Sibiu, cu mandat de executare, reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 8 luni după gratii pentru distrugere

Un bărbat din județul Sibiu, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Alba și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 8 luni după gratii pentru distrugere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Axente Sever, județul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 18 decembrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

