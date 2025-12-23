Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști: Și-a sunat fosta parteneră și a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 37 de ani, din Vințu de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și a apelat-o pe sota sa parteneră.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 decembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura

reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în data de 21 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și ar fi apelat-o pe fosta sa parteneră, în vârstă de 35 de ani, încălcând măsura dispusă de a nu lua legătura, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu aceasta.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI