Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiune va sta aproape 3 ani după gratii

Un bărbat, de 38 de ani din Sebeș, posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii a fost depistat de oamenii legii. A fost depus la penitenciarul din Aiud pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

La data de 25 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au depistat și reținut un bărbat de 38 de ani, din municipiul Sebeș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 25 noiembrie 2025, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei, potrivit IPJ Alba.

