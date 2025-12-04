Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat

Un bărbat din Sebeș, în vârstă de 42 de ani, a fost oprit de polițiștii din oraș pentru control. Oamenii legii au descoperit că bărbatul avea permisul de conducere anulat.

Conform IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2025, în jurul orei 16.20, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Cântarului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce anulat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

