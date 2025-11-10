Bărbat din Săliștea prins băut la volan. Ce alcoolemie avea când l-au oprit polițiștii

Polițiștii din Vințu de Jos au oprit pentru control, pe DJ 705E în Săliștea, un bărbat de 54 de ani. Testarea cu etilotest a indicat 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 noiembrie 2025, în jurul orei 09.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, DJ 705E, pe raza localității Săliștea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Săliștea.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI