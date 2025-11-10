Rămâi conectat

Curier Județean

Bărbat din Săliștea prins băut la volan. Ce alcoolemie avea când l-au oprit polițiștii

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Bărbat din Săliștea prins băut la volan. Ce alcoolemie avea când l-au oprit polițiștii

Polițiștii din Vințu de Jos au oprit pentru control, pe DJ 705E în Săliștea, un bărbat de 54 de ani. Testarea cu etilotest a indicat 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 noiembrie 2025, în jurul orei 09.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, DJ 705E, pe raza localității Săliștea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Săliștea.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe și flori. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

în

10 noiembrie 2025

De

11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe și flori. PROGRAMUL Ziua Veteranilor din teatrele de operații va fi marcată marți, 11 noiembrie 2025, și la Alba Iulia. Începând cu ora 11.00, la Cimitirul Eroilor se va organiza un ceremonial dedicat acestei zile, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții, pe o stradă din Teiuș. Este cercetat de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

10 noiembrie 2025

De

Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții în Teiuș. Este cercetat de polițiști Un bărbat de 44 de ani a fost depistat, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, la volan pe o stradă din Teiuș. În urma cercetărilor efectuate de polițiști s-a descoperit că acesta era băut […]

Citește mai mult

Curier Județean

SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, a BĂTUT un bărbat după ce s-au certat. A fost reținut de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

10 noiembrie 2025

De

SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, a BĂTUT un bărbat după ce s-au certat. A fost reținut de polițiști  Un bărbat de 69 de ani a fost reținut de oamenii legii după ce  l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Sâncel, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Româncele divorțate vor scăpa de formalitățile complicate și de hârtii. Dreptul de a păstra numele devine garantat, independent de fostul soț – proiect

Româncele divorțate vor scăpa de formalitățile complicate și de hârtii. Dreptul de a păstra numele devine garantat, independent de fostul...
Actualitateacum 2 ore

Ministrul Sănătății spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent destul de ridicat de oameni care cred”

Alexandru Robobete spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 34 de minute

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți Magia sărbătorilor de...
Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată.” Lecția ei de curaj și profesionalism

Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată...

Curier Județean

Curier Județeanacum 54 de minute

11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe și flori. PROGRAMUL

11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe...
Curier Județeanacum o oră

Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții, pe o stradă din Teiuș. Este cercetat de polițiști

Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții în Teiuș. Este cercetat de polițiști Un bărbat...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”

Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Politică Administrațieacum 2 zile

Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei

Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea