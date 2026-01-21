Bărbat din Ohaba, condamnat la închisoare, prins de polițiști: Va sta patru ani jumătate după gratii pentru complicitate la trafic de migranți

Un bărbat din Ohaba, condamnat la închisoare, a fost prins de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta patru ani jumătate după gratii pentru complicitate la trafic de migranți.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Ohaba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 20 ianuarie 2026, de către Tribunalul Alba.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de migranți în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI