Accident rutier în Blaj: Tânăr motociclist, transportat de urgență la spital după ce a fost lovit de un autoturism condus de o șoferiță din Mănărade

O șoferiță din Mănărade a provocat un accident rutier pe o stradă din Blaj. În urma evenimentului rutier, un tânăr motociclist a fost transportat la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2026, în jurul orei 16.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Calea Clujului din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au stabilit faptul că o femeie, în vârstă de 57 de ani, din localitatea Mănărade, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din municipiul Blaj.

În urma evenimentului rutier, tânărul a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la Spitalul Municipal Blaj, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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