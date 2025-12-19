Bărbat din Noșlac, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta aproape 2 ani după gratii pentru tăiere ilegală de arbori

Un bărbat din Noșlac, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta aproape 2 ani după gratii pentru tăiere ilegală de arbori.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 decembrie 2025, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Noșlac, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 18 decembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de participare improprie la infracțiunea de tăiere ilegală de arbori.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI