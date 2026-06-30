Bărbat din Noșlac, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Pentru ce fapte va sta aproape 2 ani după gratii

Un bărbat din Noșlac, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud, unde va sta aproape 2 ani pentru faptele sale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 iunie 2026, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din comuna Noșlac, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 23 iunie 2026, de către Curtea de Apel Pitești.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 11 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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