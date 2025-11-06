Bărbat din Mureș, prins pe o stradă din Câlnic cu permisul SUSPENDAT. Este cercetat de polițiști

Prins pe șoselele din Alba cu permisul suspendat. Bărbatul din Mureș de 39 de ani, cercetat de polițiști

Un bărbat de 39 de ani din Ibănești, județul Mureș, a fost oprit în trafic pe DJ 106F, în Câlnic, după ce s-a constatat că avea permisul suspendat. Polițiștii continuă cercetările pentru conducere fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DJ 106F, pe raza localității Câlnic, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Ibănești, județul Mureș.

Din verificări a reieșit că bărbatului i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

