Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Mănărade a fost reținut după ce și-ar fi agresat partenera pe fondul geloziei și al consumului de alcool.

Conform IPJ Alba, la data de 18 ianuarie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Mănărade, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 22.30, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe partenera sa, în vârstă de 37 de ani.

De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile. Cercetările sunt continuate.

