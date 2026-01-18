ACCIDENT rutier în Cugir: Coliziune între două autoturisme într-o intersecție. O femeie a fost transportată la spital

Un accident rutier produs sâmbătă, 17 ianuarie 2026, la o intersecție din orașul Cugir, s-a soldat cu rănirea unei femei în vârstă de 51 de ani, pasageră într-unul dintre autoturismele implicate, aceasta fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 13.20, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, la intersecția străzii Gheorghe Barițiu cu strada Râul Mic, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Barițiu, la intersecția cu strada Râul Mic, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din localitatea Bucuru, care circula regulamentar, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 51 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 55 de ani, a suferit leziuni corporale și a fost transportată la Spitalul Orășenesc Cugir.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

