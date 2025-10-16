Bărbat din Galda de Jos, trimis în judecată. A amenințat cu MOARTEA și încercat să LOVEASCĂ cu mașina doi polițiști după un scandal
Bărbat din Galda de Jos, trimis în judecată. A amenințat cu MOARTEA și încercat să LOVEASCĂ cu mașina doi polițiști după un scandal din localitate
Un bărbat din din Galda de Jos, reținut de oamenii legii la data de 28.08.2025, după un scandal în care au fost implicate mai multe persoane, a fost trimis în judecată.
Bărbatul a încercat să lovească cu mașina doi polițiști
Nemulțumit de intervenția forțelor de ordine care au aplanat conflictul, bărbatul a adresatameninţări cu moartea şi s-a îndreptat cu autoturismul în mod violent înspre doi poliţişti aflaţi înexercitarea atribuţiilor de serviciu, determinându-i pe aceştia să se ferească pentru a nu fi loviţi.
La data de 15.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus emiterea rechizitoriului și trimiterea în judecată a unui inculpat pentru comiterea a 2 infracţiuni de ultraj, prev. de 257 alin. 1 și 4 din Codul penal raportat la art. 206 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 38 alin. 2 din C.pen., comise în dauna a 2 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
Ca stare de fapt s-a reținut aceea că, la data de 28.08.2025, în loc. Galda de Jos, jud. Alba, a avut loc un scandal în care au fost implicate mai multe persoane pentru aplanarea căruia a fost necesară intervenţia organelor de poliţie din cadrul I.P.J. Alba – Secţia nr. 2 Poliţie Rurală Galda de Jos şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale.
În acest context, nemulţumit fiind de măsurile luate şi în scop de intimidare, inculpatul a adresat ameninţări cu moartea şi s-a îndreptat cu autoturismul în mod violent înspre doi poliţişti aflaţi înexercitarea atribuţiilor de serviciu, determinându-i pe aceştia să se ferească pentru a nu fi loviţi.
Ulterior, poliţiştii au procedat la extragerea forţată a inculpatului din autoturism şi la încătuşarea acestuia. În urma sesizării şi a probelor administrate, procurorul de caz a dispus faţă de persoana în cauză măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar mai apoi măsura preventivă a controlului judiciar.
Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
