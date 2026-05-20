VIDEO | Peste 25 de firme și-au prezentat oferta de joburi studenților și absolvenților Universității din Alba Iulia: Târgul de Joburi UAB, la a VI-a ediție

Peste 25 de firme și-au prezentat oferta de joburi studenților și absolvenților Universității din Alba Iulia: Târgul de Joburi UAB, la a VI-a ediție

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC-UAB), în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba și Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, a organizat, miercuri, 20 mai 2026, în curtea principală a universității, cea de-a VI-a ediție a Târgului de Joburi UAB.

Evenimentul și-a propus să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și studenții sau absolvenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, oferind un cadru dedicat dialogului direct cu reprezentanții companiilor și instituțiilor participante.

Târgul a reprezentat o oportunitate importantă pentru promovarea ofertelor de angajare, practică, internship, voluntariat și stagii documentare pentru lucrările de licență și disertație.

Peste 25 de firme și-au prezentat oferta de joburi studenților și absolvenților Universității din Alba Iulia. A fost prezentată și oferta MApN, de către reprezentanții Centrului Militar Județean Alba.

„Participarea din partea studenților și absolvenților universității noastre a fost, de asemenea, numeroasă. Ne-am bucurat de prezența unor angajatori relevanți în domeniilor lor de activitate. Este cu siguranță un eveniment care ajută studenții noștri să se integreze pe piața muncii”, a declarat Larisa Dragolea, profesor la Facultatea de Științe Economice și coordonator al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității “1 Decembrie. 1918” din Alba Iulia

