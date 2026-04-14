Curier Județean

Bărbat din Albac, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții: Avea o alcoolemie de 0,49 mg/l

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un bărbat de 29 de ani, din Albac, a fost prins în dimineața zilei de 14 aprilie de polițiștii din Câmpeni. Oamenii legii au descoperit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

partial view of man driving car while holding bottle of whiskey, blurred foreground

Conform IPJ Alba, la data de 14 aprilie 2026, în jurul orei 05.50, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Albac, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Albac.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,49 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

14 aprilie 2026

De

Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut Elevii de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj au obținut rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026, cu cinci planuri […]

Citește mai mult

Curier Județean

13-19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 aprilie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!” În perioada 13-19 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiunea „SPEED”, conform calendarului ROADPOL, derulată la nivel european. Acțiunea are ca scop principal impunerea respectării regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate […]

Citește mai mult

Curier Județean

14 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 aprilie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 14 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult