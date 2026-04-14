Bărbat din Albac, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții: Avea o alcoolemie de 0,49 mg/l

Un bărbat de 29 de ani, din Albac, a fost prins în dimineața zilei de 14 aprilie de polițiștii din Câmpeni. Oamenii legii au descoperit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Conform IPJ Alba, la data de 14 aprilie 2026, în jurul orei 05.50, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Albac, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Albac.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,49 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI