Bărbat din Alba prins la furat de lemne în Mediaș. Polițiștii au descoperit că, împreună cu doi localnici, transporta gorun și carpen fără acte legale

Pe 9 octombrie, polițiștii din Mediaș au intervenit după ce un localnic a sunat la 112 sesizând că mai mulți bărbați transportă lemne fără acte în satul Boian. Printre ei, a fost prins și un bărbat de 45 de ani din Alba, care, împreună cu doi localnici, tăia și transporta lemne de gorun și carpen fără documente legale.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 09 octombrie 2025, în jurul orei 21:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș, au fost sesizați prin apel 112, de către un localnic în vârstă de 24 de ani, despre faptul că mai multe persoane de sex masculin transportă material lemnos în satul Boian fără a deține documente legale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au fost identificați 3 bărbați, dintre care unul în vârstă de 45 de ani, domiciliat în județul Alba și 2 localnici în vârstă de 27 și 23 de ani.

Din discuțiile purtate cu aceștia a rezultat faptul că cei doi localnici l-au ajutat pe bărbatul în vârstă de 45 de ani să desfășoare activități de tăiere și igienizare din fondul forestier Dumbrava, iar în schimbul ajutorului oferit, acesta le-ar fi oferit lemne de foc din specia gorun și carpen, pe care le-au transportat în sat fără a deține documente legale de însoțire a materialului lemnos.

La fața locului a sosit responsabilul de pază a Ocolului Silvic Mediaș, în prezența căruia, materialul lemnos a fost descărcat și depozitat în curtea unui imobil până în data de 10 octombrie când se va proceda la cubarea cestuia.

În cauză, la nivelul Poliției Municipiului Mediaș, se continuă cercetările în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.

Sursa foto: ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI