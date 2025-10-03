UPDATE: A furat o mașină dintr-o benzinărie din Sebeș în miez de noapte și s-a plimbat cu ea prin oraș. Bărbat de 56 de ani, cu dreptul de a conduce anulat, REȚINUT de polițiști
A furat o mașină dintr-o benzinărie din Sebeș în miez de noapte și s-a plimbat cu ea prin oraș. Bărbat de 56 de ani, cu dreptul de a conduce anulat, cercetat de polițiști
Un bărbat de 56 de ani, din Sebeș, este cercetat de polițiști după ce a sustras o mașină dintr-o benzinărie din municipiu și s-a plimbat cu ea prin oraș. Acesta avea și dreptul de a conduce anulat.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 2/3 octombrie 2025, în jurul orei 03.40, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de către un bărbat de 51 de ani, din comuna Săsciori, cu privire la faptul că autoturismul său a fost furat.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 56 de ani, din Sebeș, ar fi profitat de faptul că autoturismul în cauză se afla parcat într-o stație de carburant de pe raza municipiului Sebeș, neasigurat și l-ar fi sustras, circulând cu acesta pe raza municipiului.
Autoturismul a fost identificat de polițiști în parcarea unui magazin din Sebeș, iar în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bărbatului de 56 de ani i-a fost anulat dreptul de a conduce.
Cercetările sunt continuate.
UPDATE 4 octombrie:
Potrivit IPJ ALba, la data de 3 octombrie 2025, polițiștii din Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 56 de ani, din Sebeș, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducere fără permis.
