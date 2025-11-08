Rămâi conectat

Curier Județean

Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT pentru distrugere: A intrat cu o turmă de oi și a distrus cultura de floarea-soarelui

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT pentru distrugere: A intrat cu o turmă de oi și a distrus cultura de floarea-soarelui

Un bărbat de 30 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a distrus o cultură de floarea-soarelui din localitatea Ighiu. Prejudiciul cauzat este estimat la 67.500 de lei, iar poliția continuă cercetările.

Citește și: UPDATE | Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul, ARESTAT pentru 30 de zile

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 noiembrie 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 30 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 5-6 noiembrie 2025, bărbatul ar fi pătruns, cu o turmă de ovine, pe o parcelă de teren de pe raza localității Ighiu și ar fi distrus cultura de floarea-soarelui, fiind cauzat un prejudiciu de 67.500 de lei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 46 de minute

în

8 noiembrie 2025

De

Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei Inspectorii ISU Alba, împreună cu polițiștii IPJ Alba, au efectuat controale la restaurante, terase și baruri pe 7 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate 18 nereguli și aplicate 17 sancțiuni, dintre care 5 amenzi în valoare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Trei mandate de percheziție puse în aplicare în Alba Iulia. Un bărbat de 35 de ani, reținut pentru 24 de ore, este cercetat pentru prejudiciu de 681.747 de lei

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

8 noiembrie 2025

De

Trei mandate de percheziție puse în aplicare în Alba Iulia. Un bărbat de 35 de ani, reținut pentru 24 de ore, este cercetat pentru prejudiciu de 681.747 de lei În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, ieri, 7 noiembrie, polițiști […]

Citește mai mult

Curier Județean

8-9 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 6 ore

în

8 noiembrie 2025

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 8-9 noiembrie 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 12 minute

Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: „Nu e un moft”. Ce mesaj vrea să transmită pacienților

Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: „Nu e un moft”. Ce mesaj vrea să transmită pacienților Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete,...
Actualitateacum 2 ore

Încă o doctoriță moartă în timpul gărzii. Este al doilea caz din ultima lună în spitalele din România

Încă o doctoriță moartă în timpul gărzii. Este al doilea caz din ultima lună La mai puțin de două săptămâni...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 19 ore

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Noi locuri de muncă pentru personal medical și administrativ. Află ce posturi sunt vacante

Posturi scoase la CONCURS de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs, în...
Ştirea zileiacum 20 de ore

VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă

VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă Municipiul Alba Iulia își...

Curier Județean

Curier Județeanacum 46 de minute

Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei

Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei Inspectorii ISU Alba,...
Curier Județeanacum o oră

Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT pentru distrugere: A intrat cu o turmă de oi și a distrus cultura de floarea-soarelui

Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT pentru distrugere: A intrat cu o turmă de oi și a distrus cultura de floarea-soarelui...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 19 ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Politică Administrațieacum 7 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Actualitateacum 8 ore

8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului

8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea