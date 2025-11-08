Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT pentru distrugere: A intrat cu o turmă de oi și a distrus cultura de floarea-soarelui

Un bărbat de 30 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a distrus o cultură de floarea-soarelui din localitatea Ighiu. Prejudiciul cauzat este estimat la 67.500 de lei, iar poliția continuă cercetările.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 noiembrie 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 30 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 5-6 noiembrie 2025, bărbatul ar fi pătruns, cu o turmă de ovine, pe o parcelă de teren de pe raza localității Ighiu și ar fi distrus cultura de floarea-soarelui, fiind cauzat un prejudiciu de 67.500 de lei.

Cercetările sunt continuate.

