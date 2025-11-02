Bărbat din Alba Iulia, BĂUT la volan. Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă

Un bărbat din Alba Iulia, de 56 de ani, a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice la volan. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 noiembrie 2025, în jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din municipiul Alba Iulia.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

