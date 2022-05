Bărbat din Alba cu dosar penal în Hunedoara: A fost prins băut, cu permisul reținut și la volanul unei mașini cu numere expirate

Cristian Orădan, directorul general Elit: „Păstrăm cu grijă standardele înalte de calitate, pentru a ne consolida poziția de top în industria alimentară”

Care sunt noutățile în materie de operațiuni în ceea ce privește compania Elit și ce planuri de dezvoltare aveți atât pentru anul acesta cât și pentru următorii?

Prin proiectele derulate ne propunem să ne consolidăm poziția de top în rândul procesatorilor de carne din România, ridicând permanent standardele operaționale și de calitate prin acțiuni care au la bază un program continuu de îmbunătățire.

Derulăm proiecte concrete pentru optimizarea capacităților de producție, de depozitare și de distribuție a produselor noastre. Acordăm o atenție deosebită portofoliului de branduri și produse, în vederea diversificării și optimizării acestuia. Distribuim de la an la an cantități mai importante de carne și preparate din carne și dezvoltăm infrastructura de operare.

Investim permanent pentru buna desfășurare a activității noastre, pentru creșterea capacităților de producție, de depozitare și de distribuție a produselor noastre. Pe parcursul anului 2021 am continuat investițiile în modernizarea fabricii și am ajuns în faza a 3-a a proiectului, urmând ca în 2023 să finalizăm integral acest proiect care vizează refacerea integrală a infrastucturii fabricii și a dotărilor acesteia la cele mai înalte standarde de operare, cu fluxuri de producție optimizate.

Pe scurt, ne propunem consolidarea integrată a afacerii la 360°, în relație cu piața și industria cărnii la nivel local, regional, național și internațional, cu clienții și consumatorii produselor noastre, cu furnizorii strategici ai companiei, dar și cu piața muncii, în vederea asigurării de noi locuri de muncă stabile și sigure.

Cum reușiți să asigurați calitatea produselor Elit?

În domeniul nostru de activitate, industria alimentară, principala noastră preocupare este aceea de a oferi consumatorilor produse sigure, de calitate superioară.

Astfel, am implementat la nivelul companiei un sistem de management al calității și siguranței alimentare riguros, care ne permite un control complet asupra materiilor prime utilizate, asupra procesului de producție și asupra produselor finite. Certificarea obținută după standardele HCCP-Codex Alimentarius vine să confirme eforturile echipei în această direcție.

Muncim astăzi ca succesul să dureze în timp. Însă pentru acest lucru trebuie să avem perspectiva pe termen lung și bineînțeles răbdarea de a construi cu grijă și pasiune, mereu atenți și conectați la nevoile concrete ale clienților și consumatorilor noștri.

Cum ia naștere un produs nou Elit? Ce rol joacă autenticitatea în realizarea rețetelor produselor Elit?

Echipa noastră de specialiști este într-un proces continuu de creație și inovare la baza căruia stă dorința noastră de a deservi nevoile consumatorilor.

Autenticitatea este ceea ce definește brand-ul Elit. Cel mai recent exemplu de produs autentic este produsul nostru atât de apreciat, „Salam de vară uscat autentic”, care își propune să readucă în atenția consumatorului contemporan un preparat cu un gust autentic de salam de vară.

În practică, pentru a realiza un produs nou nu ne abatem de la principiile solide și sănătoase care ne caracterizează întreaga activitate. Dimpotrivă, parcurgem câteva etape care demarează cu activarea unor mecanisme interne pentru identificarea și inventarierea nevoilor, a preferințelor pentru gusturi noi și a dorințelor clienților și consumatorilor noștri.

Rețetele de succes sunt transpuse în produse competitive, realizate sub înalte standarde de calitate și comercializate sub umbrela brand-urilor noastre: Elit, Plin de Carne, Premia, Promo, Veri. Lansăm, de asemenea, clienților și consumatorii noștri o provocare constantă: aceea de a intra în relație directă cu noile produse pentru a-și exprima părerea. Rezultatul final nu poate fi decât o „calibrare aproape de perfecțiune” între produs și cerințele consumatorilor, pe baza feedback-ului primit.

Cum a evoluat gustul consumatorilor în ultima perioadă/de-a lungul timpului și cum reușiți, la Elit, sa răspundeți acestor evoluții?

Într-o societate în continuă dinamică și gusturile clienților noștri sunt într-o continuă schimbare. Consumatorul Elit detine informația necesară pentru achiziții conștiente și prioritizează alegerea produselor de calitate superioară, evaluând în același timp raportul calitate-preț. Ne poziționăm cu success în rândul producătorilor de brand-uri oneste, care realizează produse cu responsabilitate. Interesul nostru este să anticipăm toate acestea și să venim în piață cu produse de calitate, bine promovate, care să răspundă nevoilor și gusturilor variate ale clienților noștri.

O adevărată provocare este cea legată de a genera inovație în domeniul producției de preparate din carne, care să răspundă sau chiar să anticipeze nevoile pieței. În industria alimentară, inovația este tradusă prin preocuparea continuă pentru oferirea de produse cu rețete bune, păstrând gusturile autentice și în egală măsură, cu prețurile de vânzare stabilite astfel încât să fie accesibile unei plaje largi de consumatori. În acest sens, am investit în cele mai bune tehnologii de producție, ne-am asumat rolul de trendsetter al pieței, colaborăm cu furnizori de încredere, am format o echip de dezvoltare de produs performanță și, nu în ultimul rând, am format și dezvoltat cea mai bună echipă de management.

Considerăm că o analiză a comportamentului și preferințelor clienților la nivel zonal demonstrează, o dată în plus, grija noastră pentru a oferi produse și rețete adaptate pe gusturile consumatorilor, extrem de bine segmentate.

Aceasta abordare strategică este menită să ne diferențieze și să ne confere unicitate, ceea ce face ca relația noastră cu consumatorii finali să devină și mai echilibrată.

În ultima campanie de marketing a companiei Elit, s-a pus mult accentul pe “modul de lucru” și “rețetele” Elit, ca o abordare specială pentru realizarea produsele Elit. Ce vă diferențiază cu adevărat de concurență?

Cred cu tărie că „modul de lucru” și “rețeta” fac diferența și, când spun asta, mă refer atât la mezeluri în particular cât și la business în general.

Prin ce ne diferențiem? Suntem foarte atenți la dezvoltarea business-ului în mod sustenabil prin grija pentru selecția riguroasă a ingredientelor și materiile prime folosite, funcționalitatea proceselor de producție, definite foarte bine în timp, prin sistemul de vânzări bine pus la punct, care acordă o importanță deosebită tuturor clienților, indiferent de dimensiunea afacerii lor.

Tuturor acestor direcții-cheie de control li se adaugă recunoașterea calității produselor și brand-urilor noastre și managementul superior asumat, responsabil, și cu competențe clare în domeniile fiecăruia, care asigură companiei o dezvoltare sustenabilă pe termen lung.

Ați depășit anumite recorduri de la înființarea companiei și până acum?

Până acum, am depășit cu bine perioada pandemică, suntem sănătoși și am realizat obiectivele strategice și operaționale pe care ni le-am propus. Nu-mi place să folosesc termenul „recorduri”, eu le spun „realizări” însă mă mândresc cu câștigarea premiului pentru Produsul anului 2020 cu produsul „Cârnații Grătărel” Plin de Carne.

Mulțumim furnizorilor, clienților și consumatorilor că au stat alături de noi în această perioadă, lucru care ne oferă speranța și puterea necesară de a continua și de a îndeplini tot ceea ce ne propunem în viitor.

Despre Elit

Elit este un brand îndrăzneț, conversațional și amical, susținător al felului de a spune și face lucruri românești, de calitate. În prezent, Elit produce anual peste 30.000 de tone de mezeluri în cadrul celor 4 fabrici proprii din Alba, București și Arad. Sortimentația largă de mezeluri, de la produse fiert-afumate, crud uscate sau specialități, este produsă sub umbrela a 7 brand-uri proprii: Elit, Plin de carne, Premia, Veri, Promo, Pizzaro, Finom. Produsele sunt ambalate în cantități variate, de la gastro la feliate și comercializate preponderent în comerțul tradițional, dar și în rețele naționale de magazine sau în export. Mai multe detalii: https://www.mezeluri.ro/.